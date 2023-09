Una sfilata per non dimenticare nell'ex chiesa di San Mattia dei Crociferi

Giorno 27 settembre alle ore.18, presso l’ex noviziato di San Mattia dei crociferi, il rotaract club Palermo in partenrship con l' Interact club Palermo e con il Rotary Club palermo organizzerà un evento di sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer.

L’evento dal titolo “Una sfilata per non dimenticare” consisterà in un dibattito tenuto dal dottor Salvatore Varia, psichiatra e psicoterapeuta, operante nel servizio pubblico da oltre 40 anni. Ad integrazione del caminetto avrà luogo una breve sfilata in cui i ragazzi dell’interact club Palermo si metteranno in gioco come modelli, indossando anche delle maglie realizzate ad hoc sul tema dell’Alzheimer.

La partecipazione all'evento avrà un costo di 15 euro e include una t-shirt personalizzata sulla tematica dell'Alzheimer. Il ricavato dell’evento sarà destinato al Centro diurno Alzheimer del presidio Pisani di via La Loggia.