Moda, a Villa Igiea la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia di Magazzini D'Amico

Sulla passerella di Villa Igiea, domenica 27 novembre, dalle 17, sfileranno gli abiti da sposa e da cerimonia di Magazzini D'Amico, realtà commerciale con una 40 ennale esperienza nel settore. In una scenografia di grande effetto, una passerella lucida con un grande schermo led che riproduce in contemporanea la sfilata, sarà presentata la nuova collezione sposa e in anteprima una parte delle collezioni cerimonia,con le prime linee di cui Magazzini d'Amico è esclusivista quale Higarnoviascon e i marchi Manu Garcia e Valerio Luna.

Ci saranno anche linee conformate completamente Made in Italy, come Bartin. A organizzare l'evento è l'agenzia LLB Team, mentre il fotografo che seguirà la sfilata è Alessio Falzone.Per partecipare all'evento è necessario ritirare l'invito a Magazzini D'Amico, in Corso Calatafimi 358.