Pasqua, una Sicilia di Passione: in streaming la settimana santa tra fede e tradizione

Martedì 30 marzo a partire dalle 17.30 si terrà on line la conferenza "Sicilia di Passione. La Settimana Santa tra fede e tradizione", un appuntamento organizzato dall'Associazione Roccamaris per conoscere e approfondire i riti della settimana Santa in Sicilia e sulle Madonie con un approfondimento sulle tradizioni di Campofelice di Roccella.

Interverranno Vincenzo Ciminello, docente di lettere e antropologo, e Giuseppe Fazio, storico dell'arte e socio dell'Associazione. Modererà il pomeriggio la presidente di Roccamaris, la studiosa Domenica Barbera.

Sarà l'occasione per svolgere insieme a coloro che parteciperanno un interessante viaggio tra i riti e le tradizioni per la Settimana Santa in Sicilia dove la fede più autentica si mescola ad usanze più popolari che in Sicilia hanno spesso origini antiche, che affondano le proprie radici nella storia secolare dei suoi popoli, riti e tradizioni che anche quest'anno purtroppo non sarà possibile vivere per le strade dei nostri paesi. Per seguire in diretta la conferenza basterà collegarsi alla pagina Facebook dell'Associazione Roccamaris.