Settimana della legalità e del cambiamento: l'evento ai Cantieri Culturali

Ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo dal 27 maggio al 1° giugno torna la Settimana della legalità e del cambiamento per sensibilizzare e informare sui temi della detenzione e sui percorsi di reinserimento, di valorizzazione della persona e di giustizia riparativa.

Una mostra, uno spettacolo, un libro, convegni e tavole rotonde. Questi gli ingredienti della “Settimana culturale della legalità e del cambiamento” promossa dai volontari dell’ass. Un nuovo giorno, dell’Asvope e dell’Avulss di Sciacca in collaborazione con il CeSVoP. L’evento si svolge a Palermo dal 27 maggio al 1 giugno 2023, al Ridotto De Seta e alla Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa. Si tratta di un appuntamento rilevante sui temi della detenzione e della riabilitazione attraverso percorsi di valorizzazione della persona e di giustizia riparativa.

La mostra “Liberiamo talenti” è la spina dorsale della settimana. Si tratta dell’esposizione di quanto prodotto in vari progetti di inclusione attiva di soggetti fragili e di persone sottoposte a esecuzione penale. E’ allestita nel Ridotto della Sala De Seta e viene inaugurata il 27 maggio 2023 alle ore 11 alla presenza di autorità, dirigenti, funzionari e professionisti coinvolti a vario titolo nel trattamento penale. In tale contesto, ci si troverà pure a discutere e a confrontarsi di cosa voglia dire oggi scontare una pena. Infatti, viene anche presentato il progetto “Ortis, l’Orto della Spazzina. Presidio territoriale per la giustizia di comunità”, cofinanziato da Cassa delle Ammende/Regione Sicilia capofila Un Nuovo Giorno OdV (partner Life&Life, Linea della Palma, 4° Tempo, Le ali della Libertà e Cirpe).

La settimana prosegue il 28 maggio 2023 alle ore 16, ancora al Ridotto De Seta, con il convegno “Esecuzione della pena fra detenzione, diritti e inclusione”. Un incontro su esperienze locali e nazionali di riabilitazione e reinserimento attraverso lo studio, l’arte e il teatro negli istituti di pena.

Il 31 maggio 2023 alle ore 11, il Ridotto sarà la cornice della tavola rotonda “Dipendenze patologiche e salute mentale: itinerari di continuità nelle iniziative di tipo partecipativo dentro e fuori il carcere”. Un confronto fra psicologi, psichiatri e operatori sociali in prima linea nei percorsi di trattamento penale dei fragili.

Alla dialettica fra misericordia, perdono e giustizia penale è dedicato il volume di p. Vittorio Trani (cappellano del carcere Regina Coeli di Roma) “Come è in cielo, così sia in terra” che verrà presentato al Ridotto De Seta il 31 maggio alle ore 16. Un momento in cui discutere di temi non facili quando in gioco vi sono la ferita del reato, le “ragioni” della vittima e il destino del condannato.

Dibattito che prelude a quanto accadrà il 1 giugno alla Sala De Seta dalle ore 9,30 nel convegno "Ortis: coltivare il cambiamento. Strategie di inclusione per le persone in esecuzione penale, giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato". Un confronto serrato fra quanti sperimentano quotidianamente percorsi interiori ed esperienze relazionali per svelare se stessi, guardare alle conseguenze delle proprie azioni criminose e al volto di chi le ha subite.

La settimana si conclude con “Parole Incatenate”, spettacolo della Compagnia “Stabile Assai”, scritto e diretto da Antonio Turco, che andrà in scena il 1 giugno alla Sala De Seta a partire dalle ore 16. Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere, poiché due compagnie teatrali, provenienti da Roma e da Palermo, fonderanno insieme le loro capacità interpretative. Quella romana è composta da: Tamara Boccia, Giovanni Arcuri, Massimiliano Anania, accompagnati alla chitarra/voce da Antonio Turco, al pianoforte/voce da Francesca Bartoli e al basso/voce da Roberto Turco. Mentre la compagnia palermitana “Liberiamo Talenti” mette in scena le performance di Abdalamenem IH Attour, Girolamo Lipari, Francesco Calascibetta, Ilaria Greborio, Martina Arista, Antonio Nobile, Michelangelo Rosone, Rosario Polizzi e Salvatore Palazzo. Giovani aspiranti attori preparati da Gianna Calì. A seguire «Il coraggio della legalità», dibattito con il pubblico.

L’intera settimana ha ricevuto il gratuito patrocinio del Comune di Palermo. Inoltre, si svolge grazie alla collaborazione dell’Aics, dell’Euroform, del Consorzio “Umana Solidarietà”, del Pro Movimento Minotauro per i diritti dei carcerati psichiatrici, e dell’associazione Il Profeta. L’ingresso è libero.