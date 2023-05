Settimana delle culture, la mostra di Andrea Mancuso alla libreria Novecento

Da Sabato 13 maggio al Sabato 20 maggio 2023 nell’ambito della manifestazione annuale La Settimana delle Culture promossa dal Comune di Palermo, avrà luogo presso la Libreria Novecento in Palermo la mostra delle opere di Andrea Mancuso, ovvero 14 Oli su carta, ritratti, dipinti materici, esposti nel contesto di Libri d’Arte.

Andrea Mancuso svolge a Palermo la professione di medico che coniuga da anni con la passione incessante per la Pittura fin da quando aveva 20 anni. Ha trascorso lunghi periodi a Londra, in Europa e Sud America. Le sue opere, dipinte a mano senza l’ausilio di alcun supporto, rispecchiano le esperienze umane maturate nei periodi trascorsi in Europa e Sud America.