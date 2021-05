La settimana delle biblioteche, gli eventi online dell'Università di Palermo

Lunedì 10 maggio, a partire dalle 9, in diretta streaming, prenderà il via la “Settimana delle biblioteche”. L’incontro inaugurale sarà introdotto dal Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, dalla Responsabile del Sistema bibliotecario, dott.ssa Maria Stella Castiglia e dalla professoressa Rosa Rita Marchese, nella duplice veste di Delegato del Rettore per il Sistema bibliotecario e di componente del Comitato scientifico che coordina le attività del progetto LibrOvunque, promosso dal Comune di Palermo e finanziato dal Cepell.

Come componenti del Comitato saranno presenti anche la dott.ssa Eliana Calandra, Dirigente del Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino del Comune di Palermo, l’architetto Giuseppe Scuderi, Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, la prof.ssa Giuseppa Lubrano Usr Sicilia, Ufficio I, Ambito territoriale di Palermo, il dott. Nicola Bravo, Una Marina di Libri, il prof. Giulio Pirrotta, La Via dei Librai.

Gli eventi online proseguiranno fino a venerdì 14 maggio con le tavole rotonde sul tema “Sviluppo sostenibile: quale identità per le nostre biblioteche”, con le narrazioni audiovisive “Semi di libri: docenti e studenti si confrontano parlando di libri” e “Le voci dei libri: le biblioteche universitarie narrano la ricerca” e con la giornata di studi “Le carte ritrovate di Gesualdo Bufalino. Per un'archeologia della cultura italiana. 1945-1946”. Info e programma completo a questo link.