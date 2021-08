Settimana della musica vocale e strumentale ad Altavilla Milicia, il programma della V edizione

La settimana della Musica di Altavilla Milicia è un evento che si pregia del patrocinio oneroso del Comune di Altavilla Milicia e che quest'anno giunge alla V edizione. L'intera manifestazione è ideata e realizzata dalla Associazione Coralica e dal direttivo presieduto dalla Dott.ssa Maria Antonietta Fricano, direttore artistico il M. Enzo Marino.

La formula che si è rivelata vincente per ricavare uno spazio culturale negli anni è stata quella di abbinare spettacoli che spaziano dalla musica folkloristica alla musica classica, passando per il pop, il jazz, le formazioni cameristiche i cantautori e grandi produzioni per orchestra e coro, le masterclass per direttori di coro, direttori d'orchestra e coristi



Si inizia il 17 agosto con le Masterclass che proseguono fino al 29 agosto



17 - 19 agosto Direzione d'Orchestra I liv

20 - 22 agosto Direzione di Coro I liv

20 - 22 agosto Direzione di Orchestra II liv

23 - 26 agosto Direzione di Coro II liv

27 - 29 agosto Choral Masterclass II liv



Dal 21 agosto e fino al 29 agosto tutte le sere gli spettacoli gratuiti presso il teatro Comunale o il Santuario della Madonna della Milicia come da locandina.





