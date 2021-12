Nuove repliche all'Agricantus per "Sesso e spasso" con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco

Nuova settimana di repliche al Teatro Agricantus di Palermo per “Sesso e Spasso”, lo spettacolo di Ernestomaria Ponte condiviso con Clelia Cucco, che fa parte della rassegna di Teatro comico firmata dal direttore artistico Vito Meccio. Uno spettacolo molto divertente sul tema “caldo” del sesso che sta riscontrando un grande successo di pubblico data dopo data. Per la settimana in corso fino a domenica 19 dicembre, le repliche in calendario sono giovedì 16, venerdì 17, e sabato 18 dicembre alle ore 21 e domenica 19 alle 18. Ma non finirà qui perché sono previste repliche fino al 28 dicembre. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 091.309636.

Sul sesso è stato già detto e scritto tutto ed il contrario di tutto, forse non si è ancora riso abbastanza. A quella che è considerata una delle attività più antiche del mondo - se non la più antica – Ernestomaria Ponte ha dedicato questo spettacolo nato dalle ceneri di un suo vecchio lavoro di successo. Sul palcoscenico dell’Agricantus, Ponte e la Cucco daranno vita a monologhi e sketch con il medesimo argomento a fare da collante. A dare manforte ai due attori palermitani anche l’attore Giuseppe Montaperto.

Per questa nuova edizione – firmata insieme a Salvo Rinaudo e Beppe Tosco - “Sesso e Spasso” affronta il tema del sesso in modo dissacrante dal punto di vista religioso, politico e sociale. Ma in fin dei conti, cos'è il sesso? Definirlo probabilmente è impossibile poiché il sesso è tutto, è il principio ed il fine di tutte le attività, non solo umane. Quasi tutti gli esseri viventi per riprodursi hanno bisogno di fare sesso, e quindi in che modo si può scrivere uno spettacolo che ha la presunzione di essere un compendio di un argomento di tale portata?