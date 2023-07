Meditazione all'aperto, sessioni di yoga al Parco della Salute

Il Centro di Cultura Rishi di via S. Bono riprende le attività all’aperto al Parco della Salute per il mese di luglio 2023. Gli incontri sono aperti a tutti e basterà presentarsi all’ingresso del Parco all’orario previsto e chiedere dove si tengono le sessioni di Yoga del Centro di Cultura Rishi.



Alleghiamo il calendario:



Parco della Salute (Foro Italico Umberto I)

dalle 18.30 alle 19.30

Martedì e Giovedì: 4 6 11 13 18 20 25 27



Le sessioni si concluderanno con un semplice rilassamento. E’ necessaria la prenotazione mandando un messaggio whatsapp o sms col proprio nome e cognome. E’ assolutamente consigliato l’uso di uno o più tappetini personali per una maggiore comodità. Consigliamo anche l’uso di un telo per coprirsi alla fine della sessione, durante la fase del rilassamento.



Si può condividere questo evento con chiunque possa essere interessato e abbia voglia di praticare insieme. Il contributo per la singola sessione è di 5€. Per qualsiasi informazione: Centro di Cultura Rishi – via S. Bono 19 – rishi@centroculturarishi.it – www. Centroculturarishi.it.