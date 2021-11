Finestre nuove? Come usufruire del 50% di sconto e risparmiare con i nuovi infissi

Risparmio energetico ed economico, sostenibilità e attenzione all’ambiente grazie all'abbattimento dei consumi delle abitazioni sono tutti aspetti di fondamentale importanza che negli ultimi anni si tende sempre più a tenere in considerazione quando si desidera rinnovare la propria casa.

Come fare allora per costruire una casa che rispetti questi criteri e che al tempo stesso rispecchi il nostro modo di essere e le esigenze della nostra famiglia? Una casa pensata e realizzata su misura per noi è sicuramente il sogno di tutti!

Se vuoi realizzarlo, questo è il momento adatto: fino al 31 dicembre, infatti, è ancora possibile usufruire della cessione del credito, un'agevolazione fiscale che dà diritto a uno sconto immediato del 50% in fattura per l'acquisto di infissi per esterni e molti altri prodotti come porte blindate, porte interne, complementi d'arredo e sistemi per esterni.

Fortezzza, che da oltre 40 anni si occupa di tutti gli aspetti più importati per garantire la tranquillità e il benessere di chi vive la casa, offre la propria consulenza gratuita per valutare insieme a te le migliori soluzioni per la tua abitazione e offrirti tutte le informazioni riguardo le agevolazioni fiscali delle quali potrai usufruire per la ristrutturazione e costante assistenza per lo svolgimento di tutte le procedure burocratiche.

Fissando un appuntamento potrai anche richiedere un sopralluogo gratuito, nel corso del quale un progettista qualificato potrà valutare la soluzione più adatta per ottenere con la ristrutturazione dei sostanziali miglioramenti a livello di sicurezza, impatto estetico e risparmio energetico per usufruire degli incentivi fiscali, avendo sempre cura di scegliere i materiali e le caratteristiche più adatti ai tuoi ambienti.