"Sssential playing”, Sergio Munafò quartet al Miles Davis Jazz Club

Il chitarrista e compositore palermitano Sergio Munafò è uno tra i più attivi musicisti del panorama jazz siciliano; prosecutore del linguaggio della "Old school" americana e di chitarristi come Wes Montgomery, George Benson, Joe Pass, Barney Kessel etc, Munafò presenta un quartetto che riunisce musicisti con spiccata attitudine all’interplay e con propensione ad esplorare e rivisitare gli standards del jazz. Ma cioè che è importante sottolineare è che una parte del concerto sarà dedicata alle composizioni originali dello stesso che sono presenti negli ultimi due dischi usciti per l’etichetta discografica Comar 23 ed a brani inediti. L’intento è quello di proporre un linguaggio personale nel continuo avvicendarsi tra il vecchio ed il nuovo. Come spesso accade, a dare un sostanzioso e prezioso contributo al concerto ci sarà il giovane e talentuoso tenor sassofonista Francesco Patti, mentre la ritmica sarà affidata alle sapienti ed esperienti mani di Fulvio Buccafusco al contrabbasso e di Paolo Vicari alla batteria. Sergio Munafò guitar, Francesco Patti tenor sax, Fulvio Buccafusco contrabbasso, Paolo Vicari drum.