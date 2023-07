"Serate serene in anfiteatro": a Villa Belvedere torna la rassegna di teatro, musica e danza

Stagione ricca di eventi a Villa Belvedere dove il 21 luglio prenderà il via la rassegna “Serate serene in anfiteatro”, organizzata da Afoca, associazione folkloristica carinese. Si comincia con il musical "I Promessi Sposi", spettacolo tra i cinque finalisti del “Premio Ulisse per il teatro”, che vede nel cast anche Peppuccio Pecoraro.

Il 22 in scena la commedia “La vilanza”, altra opera selezionata dalla giuria del concorso della Federazione italiana teatro amatori per la Sicilia che quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Carini, troverà spazio all’interno della rassegna con ben cinque serate. La premiazione finale del premio, invece, sarà al Castello di Carini.

Ma torniamo alla rassegna in villa. Tanti gli eventi in cartellone. Tra gli altri, il 12 agosto a salire sul palco sarà Ernestomaria Ponte con il suo “3,2,1… Boomer”. Serata dedicata alla sicilianità con i “Calandra & Calandra” e la loro rivisitazione delle canzoni della tradizione siciliana e con il cabaret di Dario Tindaro Veca, attore e performer che ha partecipato a tante produzioni cinematografiche.

In programma anche l’ultimo lavoro di Rosolino Randazzo, una brillante commedia il cui titolo è “Vazzap”. Si chiude il 27 agosto con il musical “I Dieci Comandamenti” con la regia di Lamberto Cosenza. Il costo del biglietto per tutti gli eventi è di 5 euro. Su liveticket.it è possibile acquistare i biglietti in prevendita.