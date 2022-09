Serata Zucchero, il re del blues celebrato dai Dune a Villa Lampedusa Lighea

Il re del blues, il cantautore, uno dei pochi artisti italiani famosi nel mondo, con milioni di dischi venduti. C’è tanto da dire, da raccontare e da cantare intorno a Zucchero, che sarà celebrato musicalmente dai Dune mosse giovedì 22 settembre nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Quartieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena con drink a 20 euro. Alle 21,40 l’ingresso è con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco i Dune mosse, con la band che farà rivivere tutte le canzoni del grande Zucchero. La scaletta percorrerà l’intera storia dell’artista, da “Pippo” a “Partigiano reggiano”. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.