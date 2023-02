Serata Vasco Rossi, al Dorian si torna in pista e si balla con il dj Fabio Flesca

Una serata spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi. I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 24 febbraio al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e sarà a ingresso libero con possibilità di cena solo su prenotazione. Alle 22,30 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo. Tre ore di spettacolo, vissuti attraversando tutti le canzoni del Blasco. Seguirà dj set con Fabio Flesca. Per prenotare un tavolo, telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.