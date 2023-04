Il tributo a Vasco Rossi, il dj-set di Charlie Mauthe: serata "spericolata" al Dorian

Una serata spericolata, in nome del mito immortale di Vasco Rossi, che si concluderà al suono della migliore discodance. I Colpa D’Alfredo sono in concerto il 14 aprile al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e l’ingresso sarà 25 euro con consumazione e la possibilità di scelta tra apericena o pizza alla carta su prenotazione. Dalle 22 ingresso euro 10. Alle 22,30 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo. Tre ore di spettacolo, vissuti attraversando tutti le canzoni del Blasco. Seguirà dj set con Charlie Mauthe, il decano dei dj palermitani, che sfoggerà al mixer tutta la sua arte di sapere selezionare i brani da fare ballare in pista.

Per prenotare un tavolo, telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.