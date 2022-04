L'energia della musica pop rivisitata, serata unplugged con i Weman al Dorian

Una serata tutta in acustico: con una band che quando inizia a suonare non si ferma mai e una cantante davvero speciale.



Sarà un concerto speciale tutto in acustico quello dei WeMan di sabato 30 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 23 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone.



Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, rivisitate a modo loro unplugged.