Serata U2 al Demodè 911 con i Walk On: il concerto del sabato sera

Per i cultori della musica degli U2 e per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata ascoltando dell'ottima musica, sabato 3 dicembre il Demodè 911 di Via Piccola del Teatro di S. Cecilia a Palermo si trasformerà in un pub di Dublino, città natìa dei mitici ragazzi irlandesi, dove i Walk On- U2 Tribute Band, capitanati da Maurizio Sparacello (voce), ripercorreranno gran parte della loro discografia eseguendo i brani di maggiore successo e non solo... Prenotate il vostro tavolo in tempo e concedetevi una serata in piena atmosfera irish.