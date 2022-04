Serata rock nel segno dei U2, il concerto dei Walk On al Demodè 911

Sabato 7 maggio alle 22 il Demodè 911 assumerà un'atmosfera tipicamente irlandese dedicando una serata a una delle band più longeve ed importanti del panorama musicale internazionale, gli U2.

Verranno interpretati dai Walk on, band palermitana capitanata da Maurizio Sparacello (voce) che dal 2013 porta il proprio progetto in giro per tutta la Sicilia diffondendo i valori dei 4 rocker irlandesi. Un repertorio ricco dei maggiori successi della band vi aspetta per trascorrere una serata assolutamente Irish.