Serata u2 al Jackass con i Walk On: da "Sunday bloody sunday" a "Elevation"

Venerdì 3 giugno al Jackass di Palermo una serata da non perdere, dove la musica degli U2 la farà da padrona con i WALK ON che, capitanati da Maurizio Sparacello (Voce), esploreranno le sonorità della band irlandese creando atmosfere tipiche della città natia dei 4 beniamini, Dublino. Una setlist che prevede brani come Sunday Bloody Sunday, Elevation, I Will Follow, One è pronta per essere interpretata e per non perdervi questo appuntamento prenotate il vostro tavolo e preparatevi a godervi una serata Irish Style.