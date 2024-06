Serata trap con Boomin al Quetzal

Torna Boomin, una delle serate più attese degli ultimi anni. L'organizzazione, nota per la creazione di eventi dedicati alla trap, che fin dagli inizi ha attirato una grandissima attenzione fra i giovani palermitani e non, venerdì 14 giugno dalle 22:30 farà ballare gli amanti del genere musicale o chi voglia fare una nuova esperienza di serata al Quetzal, a Cinisi.

La qualità è la parola chiave dell’evento. Boomin vanta numerose serate organizzate nella città di Palermo, ma anche in giro per la Sicilia. I ticket possono essere acquistati tramite Ticket SMS, per ulteriori informazioni si può visitare il profilo Instagram @boomin.pmo.



Per la serata che segna il ritorno di Boomin in console vi sarà un giovane Dj e producer d’eccezione: Achille G. Il. produttore, classe 2001 multi-certificato, che ha firmato le produzioni dei brani di alcuni degli artisti più rilevanti della scena rap nazionale fa parte del collettivo Southside Records. Inoltre, presente anche il giovane Dj Scelta.