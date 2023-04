Night show alla Sirenetta: venerdì di musica con Matteo Lotti e il dj set di Mauriziotto

Night show alla Sirenetta. Venerdì 7 aprile ospite speciale Matteo Lotti. A seguire dj set di Mauriziotto. Per prenotare un tavolo scrivere una mail a: renatorandazzo@virgilio.it.

Matteo nasce a Treviglio, il 28 dicembre 1976. Trascorre la sua infanzia a Misano Gera d'Adda, dove tuttora vive. Fin dalla tenera età di cinque anni manifesta il suo interesse per la musica iniziando a picchiare la batteria, per poi - solo in un secondo momento - dedicarsi al canto e alla chitarra acustica.

Esordisce infatti come batterista in vari locali della zona, partecipando anche al tour di Radio Italia nel 2001. Nel 2003, sempre alla batteria, accompagna musicalmente Eugenio Finardi durante la sua performance al famoso premio Recanati. In questo stesso anno debutta con le prime esibizioni canore in diversi locali.

I primi palchi calcati sono quelli dello Zanzibar, del Jhon Keating entrambe di Crema e della Mista di Lodi dove inizia a farsi conoscere e affina la sua esperienza artistica. Nell’estate del 2004 si esibisce all’isola d’Elba, mentre nel 2006 alle isole Cayman, dove - in vacanza, trascorsa casualmente una serata con amici - si ferma su invito dei proprietari del locale per un periodo.

Nel 2007 viene chiamato come chitarra e voce a fianco di famosi musicisti a suonare nel musical “Ora et labora”, sulla vita di San Benedetto. Oltre alle varie tappe nei principali teatri italiani, lo spettacolo viene inscenato anche al Parlamento Europeo. Per tutto l’inverno 2008, Matteo infiamma l’Entropia di Milano. Oggi Matteo, oltre a continuare a cantare allo Zanzibar ed alla Mista, suona anche all’Appartamento 11 a Coccaglio, al Teatro Alberti di Desenzano e al Grey di Orzinuov