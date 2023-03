Serata Saturday night fever con i Tree gees e dj Silvio Randazzo al Dorian

Immaginate di vivere una serata come John Travolta nei panni di Tony Manero. Con le stesse atmosfere e le stesse canzoni. No, non è un pesce d’aprile quello che si vivrà sabato primo di aprile al Dorian in via Rosario Gerbasi 6, dove ci sarà la serata danzante “Saturday night fever”.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento a 28 euro e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso a 15 euro solo concerto con consumazione dopo le 22 senza prenotazione. Alle 22,30 saliranno sul palco i Three Gees, ovvero la band tributo ai Bee gees. Quasi vent’anni di concerti in Italia e nel mondo fanno dei Tree Gees una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees.

Nascono nel 1997 e da allora hanno avuto un’intensa attività live con eventi, partecipazioni televisive e radio-foniche, proponendo uno show assolutamente unico. Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania, poi con una serie di importanti show in Polonia, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. Collaborano inoltre con la Costa Crociere, per la quale fino ad ora hanno calcato centinaia di volte i palchi dei teatri delle navi più importanti passando per Nord Africa, Emirati, Sud America, Caraibi, Asia, Australia etc. per un pubblico complessivo di più di centomila persone.

Seguirà dj set con Silvio Randazzo, per continuare a ballare fino a tarda sera. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.