I Roxy in concerto al Dorian per una serata all'insegna degli anni Settanta e delle hit di oggi

Una band capace di fare cantare e suonare di tutto, dagli anni Settanta alle hit di oggi, ma solo con grande qualità e soprattutto voglia di divertirsi e fare divertire.

Questi sono i Roxy, ovvero l’unica band di Palermo dove già al primo ascolto il pubblico non può fare a meno di iniziare a ballare. Il gruppo suonerà, nella sua nuova formazione rinnovata con il cantante Fabio Castorino l’undici novembre al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco i Roxy. Il cantante Fabio Castorino e la sua band trasformeranno il locale in una sala dove sarà impossibile non muovere il corpo al ritmo di brani anni Settanta, Ottanta e Novanta. Seguirà il dj set. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.