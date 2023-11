Serata all'insegna del rock italiano, il live dei Giafar24 sul palco dell'Arco Antico

Tornano i Giafar 24 in una serata all'insegna del rock italiano. La band palermitana omaggera' i piu' grandi Rocker italiani , con un focus particolare su Ligabue e Litfiba.

La band composta da Ezio Di Salvo alla voce, Piero Sorci alla batteria, Nicolo' D'Accardi alle tastiere Alessandro Scuderi al basso e Piero D'Antoni alla chitarra, si esibirà venerdì 3 novembre in una location che li ospiterà per una serata di buon cibo e buona musica. L'arco antico propone diverse soluzioni per la cena, dall'aperitivo, al ristorante fino alla pizzeria.