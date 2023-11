Serata rock&blues con gli Euphorica, live alla pizzeria-birreria Sciuti 79

Gli Euphorica vi danno appuntamento alla birreria, pizzeria, "Sciuti 79" ,con il loro adrenalinico repertorio di cover rock e blues anni 60-70. Durante la serata, eseguiranno le più belle e intramontabili songs che hanno fatto la storia del rock n'roll: da Elvis ai Led Zeppelin, traghettando per Beatles, Ac Dc, Aerosmith, Janis Joplin, Blues Brothers, e tanti altri miti degli anni d'oro da ascoltare e da ballare (Chuck Berry, Aretha Franklyn, Little Richard, Queen). Non mancherà qualche sferzata ad alcuni intramontabili brani italiani (Rino Gaetano, Battisti, Ferrer) rivisitati in chiave "euphorica".