Serata Renato Zero con i Max Zero band e dj Mistretta: venerdì al Dorian

Una serata nel mito di Renato Zero. I MaxZero band e il loro tributo al capo dei “sorcini” sono i protagonisti del concerto di venerdì 26 aprile al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 sarà tempo di musica, con i MaxZero band che suoneranno i successi di Renato Zero da “Cercami” a “Il cielo”. Seguirà dj set con Mistretta per continuare a ballare fino a tarda sera. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.