Serata Queen con i Livequeen: una notte dedicata alla musica d'autore sul palco del Dorian

Cantava Freddie Mercury: «Find me somebody to love». La sapeva lunga, quello che è forse stato il più grande cantante della seconda metà del Ventesimo secolo, nel chiedere qualcuno da amare, in un mondo che di amore ha un grande bisogno.

C’è voglia di Queen il 18 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22 senza prenotazione.

Alle 22 saliranno sul palco i Live Queen. Ogni loro spettacolo dei LiveQueen, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi, rievocando le grandi performance dal vivo del leggendario Freddie Mercury colorando lo spettacolo con un'irruente coreografia, cambio di abiti ed altri importanti simboli della band inglese. Oltre alla ventennale esperienza dei singoli componenti in altre band Queen tribute, i Live Queen si sono già distinti in numerosi concerti all'estero e in tutta Italia

Seguirà dj set con Silvio Randazzo. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.