Mentre tutto scorre, allo Stand Florio lo show degli Apollo nel segno dei Negramaro

Un venerdì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader Giuliano Sangiorgi.



Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show degli Apollo, il 19 agosto allo Stand Florio in via Messina Marine 40, in un evento organizzato da Dorian.



La serata inizierà alle 20,30 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso o l’apericena. Entrambe le opzioni sono su prenotazione.



Dalle 22 in poi ingresso con consumazione per chi vorrà accedere al concerto. Durante l’esibizione degli Apollo si potranno assaporare tutte le atmosfere della band dei Negramaro, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno.



Per prenotare un tavolo telefonare o tramite la pagina Facebook del Dorian: https://www.facebook.com/dorianart.it.