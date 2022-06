Serata Negramaro al Beach club: gli Apollo in concerto a Isola delle Femmine

Un martedì di vero rock italiano, per celebrare la band salentina che ha portato avanti la frontiera della musica, grazie al suo carismatico leader. Sarà come vedere un vero concerto dei Negramaro lo show degli Apollo, il 28 giugno al Beach club di Isola delle Femmine, sul lungomare Amerigo Vespucci. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù alla carta o l’apericena.

Alle 22 spazio alla musica. Durante il concerto si potranno assaporare tutte le atmosfere della band, considerata da tutti tra le migliori in circolazione in Italia. Tra i brani in scaletta “Mentre tutto scorre”, “Estate” e il rifacimento di “Meraviglioso” di Domenico Modugno. L’appuntamento è organizzato dal Dorian di Alessio Ciriminna. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.