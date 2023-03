Serata multietnica al Dorian: si ballano salsa, caraibico, bachata e kizomba

Una serata multietnica, fatta per ballare dentro le atmosfere del Sudamerica. Salsa, caraibico, bachata, kizomba e sembra non avranno più segreti il 5 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e sarà a ingresso libero con possibilità di scelta tra apericena, cena, pizza alla carta e piatto a base di carne. Alle 22 partirà l’animazione con i balli guidati da Sandro Santos. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.