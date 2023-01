L'uomo, il mito, il cantautore in un concerto: serata tributo a Lucio Dalla al Dorian

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. Farne sentire le atmosfere positive sarà compito dei Futura, giovedì 26 gennaio al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e sarà a ingresso libero con possibilità di scelta tra apericena, cena, pizza alla carta e piatto a base di carne. Alle 22 sarà il turno parte il concerto dei Futura guidati da Giovanni Butticè, che suoneranno le più note canzoni di una delle colonne portanti del cantautorato italiano. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani. Per prenotare un tavolo, telefonare o mandare un messaggio sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.