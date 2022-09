Vent'anni di successi a tutto rock, il tributo a Ligabue dei Radio Raptus a Villa Lampedusa Lighea

Una serata a tutto rock made in Ligabue. I Radio Raptus e il loro tributo al cantante di Correggio sono i protagonisti del concerto di venerdì 23 settembre nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Quartieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena con drink a 20 euro. Alle 21,40 l’ingresso è con consumazione obbligatoria. Alle 22 sarà tempo di musica, con i Radio Raptus, che porteranno il pubblico dentro il mondo del cantante di Correggio, snocciolando vent’anni di successi a tutto rock: “Certe notti”, “Piccola stella senza cielo”. “Tra palco e realtà”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo” e tante altre. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.