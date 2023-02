Serata latin jazz all'aperitivo del Vesper pub: in scena il trio Fake five

Un venerdì sera all'insegna del "latin jazz" venerdì 10 febbraio alle 20.00 al Vesper pub di via Ammiraglio Gravina 31/a a Palermo. In scena il trio dei "Fake Five", con un repertorio di ispirazione tradizionale latino, jazz e popolare cubano.

In questo genere il Trio possiede la massima libertà interpretativa. Il repertorio infatti, è di ispirazione tradizionale latino, Jazz e popolare cubano. Si ispirano ai grandi artisti del panorama latino come Peruchin e Noro Morales, e del panorama Jazz come Kenny Garret e Oscar Peterson.