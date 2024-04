"Io vorrei un sorriso per ogni battito": la serata di beneficenza al Teatro Golden

"Piccoli Battiti" e' un'associazione siciliana, nata nel 2021, che vuole proteggere i cuori più deboli. Nasce da una storia grigia che si conclude con un sorriso. La storia di Tommy e Rosaria, genitori di Lorenzo che all'età di 4 anni viene colpito da brutte crisi cardiache. Una dopo l'altra, e arriverà l'ultima che poteva essere fatale ma invece arriverà la salvezza.

Come una strada del destino e una coincidenza della vita Tommy e Rosaria entrano in contatto con l'associazione "La stella di Lorenzo onlus". Sembra un caso quel nome ma un caso non è. Un'associazione della capitale che effettua screening elettrocardiografici negli istituti scolastici.

I genitori di Lorenzo Occhipinti da due semplici genitori diventano protagonisti per portare un nuovo progetto a Palermo con le stesse modalità per salvare i cuori dei bambini siciliani.

Sin dal 2014, infatti, i genitori di Lorenzo fanno rete con altre simili iniziative e dal 2021 insieme alla UOC cardiologia pediatrica, e all'Arnas Civico di Palermo portano avanti il progetto di cardio prevenzione.