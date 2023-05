Euphorica e dj Silvio Randazzo in pista: serata tra rock e dance al Dorian

Prima il rock e poi la dance. Per una serata da trascorrere in pieno divertimento. L’occasione sarà il concerto degli Euphorica, seguiti dalla musica dance al mixer del dj Silvio Randazzo, il 27 maggio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e l’ingresso sarà 25 euro con consumazione e la possibilità di scelta tra apericena o pizza alla carta e drink, su prenotazione al 3807980615. Dalle 22 ingresso euro 12, con consumazione. Alle 22,30 saliranno sul palco gli Euphorica con il piccolo e talentuoso Lorenzo Lo Cicero, percussionista nella Kids Orchestra del Teatro Massimo. In scaletta brani rock e blues degli anni Sessanta e Settanta.

Seguirà dj set con Silvio Randazzo e il progetto Mtm, per danzare fino a tarda sera. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.