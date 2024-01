Sabato sera nel segno della disco dance, si balla in due piste diverse al Dorian

Un brand simbolo della musica da ballare in Sicilia, che torna a spiccare per una sera. Serata Exes e tutta dance il 27 gennaio al Dorian in via Rosario Gerbasi 6. La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria a 15 euro.



Seguirà lo show nelle due stanze del Dorian. Si potrà sceglie o l’area dance, dove si esibiranno gli Illusion, oppure l’area tecno con i Dualities e Giorgio Ragusa. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.