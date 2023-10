Venerdì 27 ottobre, alle 22, partirà il primo venerdì vintage d'autunno al Pay One (ex Pare Choc) - via dei Nebrodi 55, Palermo con Radio Time - Fabio Flesca Dj e Domenico Cannizzaro Vox.

Un viaggio nella storia dance più bella degli anni '70-'80-'90 - 2000. Una serata tutta da ballare per scatenarsi con nostalgia. Ingresso solo in lista: 10 euro incluso un drink.