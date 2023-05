Serata dance con gli Mtm e dj Silvio Randazzo e Francesco Mistretta al Dorian

Una serata tutta da ballare. Con la band live e il dj. Non si potrà stare fermi ed evitare di scendere in pista il 12 maggio con gli MtM capitanati da Fabio Gandolfo e i dj Silvio Randazzo e Francesco Mistretta, protagonisti della serata al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 e l’ingresso sarà 25 euro con consumazione e la possibilità di scelta tra apericena o pizza alla carta su prenotazione. Dalle 22 ingresso con consumazione. Alle 22 spazio alla musica con gli MtM, che con i dj Silvio Randazzo e Francesco Mistretta faranno ballare brani dagli anni Ottanta agli anni Duemila. Un viaggio nella dance negli ultimi trent’anni in nome dell’allegria. Per prenotare un tavolo, telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.