Serata dance con i Forever Young e dj Mistretta al Dorian

Una serata tutta da ballare. Con la band live e il dj. Non si potrà stare fermi ed evitare di scendere in pista il 12 aprile con i Forever Young e dj Mistretta al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 spazio alla musica con i Forever Young, che suoneranno brani dance anni Ottanta e Novanta. La band è formata da Katy Maiorana alla voce, Fabio Gandolfo alla voce, Fabio Ippolito alla chitarra elettrica, Salvo Cinquecorde al basso elettrico e Giuseppe Mancini alla batteria elettrica. In scaletta brani da Mike Francis a Gazebo, dagli Imagination a Madonna. E ancora: Michael Jackson, PLion, Blondie, Industry, The Buggles, Baltimora, Rick Astley, Queen, Tracy Spencer, Simple Minds, Depeche Mode, Culture Club, Spagna, Irene Cara.

Seguirà il dj set con le selezioni musicali di dj Mistretta con e le più note hit da classifica. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.