Un Natale anni Novanta, serata dance al Dorian con la musica di tre dj

Un Natale anni Novanta. Di dance anni Novanta per l’esattezza. Con tre dj che quegli anni fondamentali per la dance italiana li conoscono a meraviglia. Tutto questo accadrà il 25 dicembre al Dorian, il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata avrà inizio alle 21,30 e con un titolo che è tutto un programma: “Vacanze di Natale 90”, Sui piatti del mixer si alterneranno: Chiarlie Maute, Giannu Guttuso e Fabio Flesca, che faranno ballare tutti fino a tarda notte. L’ingresso costa 10 euro. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.