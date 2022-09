Serata Claudio Baglioni a Villa Lampedusa, da Lighea la musica dei Qpga

Un sabato sera per gli amanti di Claudio Baglioni. I Qpga suonano il 10 settembre alle nei giardini di Villa Lampedusa Lighea in via dei Quartieri 104 Palermo, in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. Alle 22 saliranno sul palco i Qpga capitanati da Ignazio Lucchese alla voce. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Per prenotare un tavolo andare sul link www.facebook.com/dorianart.it.