Imprenditori palermitani regalano una serata al circo ai bimbi di 5 case famiglia palermitane

Il sorriso di un bambino è sempre un dono che riempie il cuore. Da qui parte l’iniziativa di due imprenditori palermitani, i fratelli Cancascì, e un'attrice pugliese, che per una sera hanno voluto regalare a 90 bambini di cinque case famiglia un’esperienza che fa parte dei ricordi di tutti: il circo.

Al circo Orfei i sorrisi e lo stupore di questi bambini sono stati il vero spettacolo. "Un’esperienza molto affascinante, che porta i bambini a diretto contatto con gli animali", dice Giusi Ficara, responsabile e coordinatrice de I cangurini e la gabbianella.

"È una gran festa - commenta Antonio Cancascì - che mi rende felice, perché il sorriso dei bambini è la cosa più importante. È importante sensibilizzare chi ha di più deve dare di più". Cancascì invita tutti coloro che possono a fare un gesto concreto e generoso per aiutare il prossimo.

"È giusto che anche questi bambini abbiano anche loro una foto ricordo al circo da custodire per la vita", sottolinea Rossella Leone, artista pugliese. "Molti dei nostri bambini non sanno neanche cosa sia il circo - aggiunge Roberta Anello, assistente sociale - vi lascio immaginare l’emozione dei bambini nel vivere questa esperienza. Un gesto di grande generosità che permette di vivere un momento ricreativo che le case-famiglia non possono permettersi in autonomia, in quanto i fondi di sussistenza non sono sufficienti e purtroppo erogati con forti ritardi".