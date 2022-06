Serata comica con Chris Clun al Marrakech di Carini

Una domenica da concludere col sorriso, cocktail alla mano. È questo l’obiettivo che vuole raggiungere Chris Clun, nome d’arte di Christian Modica, comico diventato famoso per i suoi monologhi di denuncia sociale, il 3 luglio al Marrakech in viale dei Saraceni 32 a Carini.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne a 16 euro o a base di pesce a 20. Alle 21,30 toccherà a Chris Clun fare ridere il pubblico con le sue invettive allegre, tratte dai numerosi video online che si sono diffusi negli ultimi anni in cui è protagonista con le sue parole, che raccontano in modo comico ciò che non funziona nella società di oggi. L’appuntamento è organizzato da Dorian di Alessio Ciriminna.