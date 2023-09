Serata caraibica e dj set di Silvio Randazzo al Marrakech a Carini

Il lungomare di Carini, per un sabato sera, come se fossimo nei Caraibi. Tutto questo caratterizzerà la “Serata caraibica” del 9 settembre al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce a 20 euro con drink. Per tutta la serata si potrà ballare con salsa, bachata e merengue. Seguirà dj set con Silvio Randazzo con il suo mix di musiche anni Novanta e commerciali.