Serata brasiliana con Alessandro Panicola e i Pura Beleza allo Stand Florio

Una serata per omaggiare il paese del Sudamerica della musica per eccellenza: il Brasile. Aperitivo carioca il 6 settembre allo Stand Florio in via Messina Marine 40.

La serata inizierà alle 20, con ingresso a pagamento, con la formula apericena e drink, oppure la cena alla carta. L’aperitivo prevede, tra le varie cose: crocchette di mais, empanada di manzo e feijoada.

Contemporaneamente partirà il concerto chitarra e voce di Alessandro Panicola, che un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

E ancora Brasile alle 21,30, con il concerto dei Pura Beleza. Il concerto brasiliano è il primo di una serie di appuntamenti ideati da Francesco Calabria. L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.