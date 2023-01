"Pi’ i picciriddi", l'evento di beneficenza per i bambini delle case famiglia

Giovedì 26 gennaio abbiamo il piacere di invitarvi all’evento di beneficenza che terremo presso il 161 Lounge Restaurant di Via Libertà. Sarà l’occasione per lanciare la nostra associazione benefica “Pi’ i picciriddiI” che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle case famiglia per bambini di Palermo e provincia.

La nostra speranza è di poter dare un contributo attivo alla tutela e al supporto di tanti giovanissimi della nostra città che purtroppo sono vittime di circostanze difficili.



*Dinner & DJ set*

Solo su prenotazione.