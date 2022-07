Tutti per uno uno per tutti è una manifestazione di beneficenza a favore di Parlautismo Onlus che si terrà il 29 Luglio presso Villa Filippina e vedrà la partecipazione di vari artisti. Presenta la serata Marianna Bonanno, ospite d'onore Tony Carbone. Il ricavato dello spettacolo andrà all'associazione Parlautismo Onlus. Direzione artistica Myriàm Giglio. Responsabile Architetto Francesco Ciulla.

Tutti per uno, uno per tutti: a Villa Filippina una serata di beneficenza per Parlautismo