Serata di beneficenza per i bambini africani, appuntamento allo Sporting di Altavilla

Serata di beneficenza per i bambini africani, venerdì 2 settembre al "Blanco Sporting Club" di Altavilla Milicia, gustando il cous cous di Mamma Africa e ascoltando la musica dei Yekangowa. A promuovere sono le associazioni “Bayty Baytik” e “Mamma Africa".

Un evento di grande portata, quello in programma venerdì 2 settembre al "Blanco Sporting Club", in Via Consolare 16, ad Altavilla Milia, dove si potrà fare beneficenza unendo l’utile al dilettevole. “Quattro Mani per l’Africa” è il titolo dell’iniziativa promossa dalle associazioni “Bayty Baytik” e “Mamma Africa” a favore dei progetti portati avanti da anni insieme.

Si parlerà di temi importanti che riguardano la salute dei bambini africani, gustando, insieme ad altre specialità africane, lo speciale e inimitabile cous-cous che è valsa a Mamma Africa la vittoria di due edizioni del “Cous Cous Fest”. A fare da colonna sonora della serata sarà la musica del gruppo “Yekangowa”.

Il menu

Chips di platano

Cous-cous carne, verdure e datteri

Cous-cous di verdure e datteri

Insalata di avocado

Degue

Bevanda allo zenzero

Il costo della serata è di 20 euro. Bevande escluse.