Serata anni '80 con gli Hottanta e dj Francesco Mistretta al Dorian

Un venerdì non qualunque, ma un venerdì anni Ottanta. Un decennio in cui la musica si faceva elettronica e si affermavano band come gli Europe e gli U2.

Gli Hottanta suonano il 18 marzo al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone.

Alle 22 saliranno sul palco gli Hottanta. Giusy Fratini alla voce, Carlo Capelli al sax, Vincenzo Scaccia alla batteria, Ezio Citelli alla chitarra, Fabio Di Carlo al basso e Andrea Scaccia alla tastiera suoneranno brani di Toto, Simple Minds, Duran Duran e tutte le band che hanno caratterizzato la musica anni Ottanta pop e rock. Seguirà dj set con Francesco Mistretta.