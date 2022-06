Senza riserve, Vincenzo Spadafora presenta il suo libro al Domina Zagarella

17/06 Vincenzo Spadafora il suo libro "Senza Riserve" con Giovanni Ciacci, Carolyn Smith e Laura Sgrò @ Domina Zagarella Sicily (Santa Flavia - Palermo). Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo) non è solo uno splendido resort sul mare in cui rilassarsi e oziare dal mattino a notte fonda, facendosi magari viziare dalla proposte degli chef.



Dall'estate 2022 è possibile regalarsi i nuovi dinner show di The Beach Luxury Club, spettacoli che mettono sul palco una decina di artisti internazionali (https://www.thebeachluxury.com) e pure, perché no, godersi la presentazione di un libro. E' quel che capita venerdì 17 giugno 2022 alle 21:30 quando Vincenzo Spadafora, politico di riferimento, già ministro per le politiche giovanili e lo sport nel 2021, presenta il suo "Senza Riserve, in politica e nella vita" (Solferino). Spadafora dialogherà con Giovanni Ciacci, da sempre amico di Domina. Sarà un momento interessante, perché Ciacci, oltre che un notissimo stylist, è anche un affermato scrittore (il suo più recente libro è "La Contessa. La scandalosa vita di Giò Stajano", Soferino). Con loro sul palco, a interagire con gli ospiti di Domina. anche Carolyn Smith, coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle e il celebre avvocato Laura Sgrò.



Ecco come l'editore Solferino presenta "Senza Riserve". «La politica è una cosa bella, anche se oggi è difficile spiegarlo, soprattutto ai più giovani.» Vincenzo Spadafora ci crede e lo ha sperimentato in prima persona: dall’impegno giovanile nella terra dei fuochi all’incarico come presidente dell’Unicef, da Garante per l’infanzia a ministro della Repubblica, passando per una rivoluzione politica chiamata «Cinque Stelle» che ora ricostruisce in queste pagine dove si racconta senza riserve. E dove porta alla luce i retroscena degli anni che hanno visto il Movimento crescere, cambiare e arrivare al governo: un passaggio ricco di sfide e promesse ma non privo di contraddizioni.



Vicino al leader Luigi Di Maio, e con un ruolo determinante nella costituzione dei Governi Conte prima con la Lega poi con il Pd, l’autore ha vissuto in prima linea la trasformazione del partito di Beppe Grillo. Da sottosegretario si è battuto sul fronte dei diritti e delle pari opportunità, da ministro durante i difficili mesi della pandemia si è scontrato con una parte del mondo dello sport contraria al cambiamento. Esperienze che emergono in una testimonianza autentica e inedita di successi e scenari drammatici, di protagonisti della scena pubblica e di lotte politiche, di scelte difficili e di equilibri da costruire. Ma anche di storie piene di umanità e di confessioni a cuore aperto.



Per saperne di più: Vincenzo Spadafora - "Senza Riserve"

Domina Zagarella Sicily

https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/

Via Nazionale, 77 - 90017 Santa Flavia (Palermo) - Italia

+39 091 903077 info@dominasicily.it



Cos’è Domina



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time. www.domina.it.